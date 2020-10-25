 البرازيل تسجل 26 ألفا و979 إصابة جديدة بكورونا و432 حالة وفاة - بوابة الشروق
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البرازيل تسجل 26 ألفا و979 إصابة جديدة بكورونا و432 حالة وفاة

برازيليا - أ ش أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 9:30 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 9:30 ص

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 26 ألفا و979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي -منذ بدء الجائحة- إلى أكثر من 5 ملايين و353 ألفا و656 إصابة.

وذكرت الوزارة -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 432 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156 ألفا و903 حالات.

يشار إلى أن البرازيل تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.


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