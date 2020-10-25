الخطوط الجوية التركية تعتزم إحالة طياريها الأجانب لإجازة غير مدفوعة الأجر

كشفت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن "الخطوط الجوية التركية" تعتزم إحالة الطيارين الأجانب العاملين بها إلى إجازة غير مدفوعة الأجر للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على مواردها المالية.



وذكرت الوكالة اليوم الأحد أن الناقل الوطني أبلغ بعض موظفيه الأجانب، عبر رسائل بالبريد الإلكتروني، أن الإجازة ستبدأ في الأول من نوفمبر وأنه ستتم مراجعة القرار بعد ستة أشهر.



ولم تذكر رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها الشركة عدد الطيارين الذين سيشملهم القرار.



كما لم يتضح على الفور ما إذا كان القرار سيشمل أفراد أتراك أيضا.