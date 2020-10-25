 البابا فرنسيس يعين 13 كاردينالا جديدا نوفمبر المقبل - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2020 5:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

البابا فرنسيس يعين 13 كاردينالا جديدا نوفمبر المقبل

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
د ب أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 5:01 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 5:01 م

أعلن البابا فرنسيس، اليوم الأحد، تعيين 13 كاردينالًا جديدًا، بينهم رؤساء أساقفة من الولايات المتحدة ورواندا والفلبين.

وقال فرنسيس، خلال عظة الأحد الأسبوعية، إنه من المقرر أن يتم إعلان التعيينات الجديدة رسميًا، في اجتماع مجلس الكرادلة في 28 من نوفمبر المقبل.

وتتضمن القائمة رئيس أساقفة واشنطن ويلتون جريجوري، ورئيس أساقفة العاصمة الرواندية كيجالي أنطوان كامباندا، الذي يمثل واحدة من أهم الدول الكاثوليكية في إفريقيا، وخوسيه فويرتي أدفينكولا، رئيس أساقفة كابيز في الفلبين، وهي أهم دولة كاثوليكية في آسيا، كما تضم القائمة العديد من رجال الدين الإيطاليين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك