 توقيع مذكرة التفاهم في مجال المياه بين مصر والسنغال.. غدا - بوابة الشروق
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توقيع مذكرة التفاهم في مجال المياه بين مصر والسنغال.. غدا

محمد علاء
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 7:16 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 7:16 م

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم لقاءً مع سيرين مباي ثيام، وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال، الذي يشارك في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وأشار ثيام إلى الروابط القوية التي تربط البلدين، ووجود العديد من الطلاب السنغاليين الذين يدرسون بالأزهر الشريف.

وناقش اللقاء اللمسات الأخيرة في مذكرة التفاهم بين مصر والسنغال، والمزمع توقيعها غدا على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وبحسب بيان لوزارة الري، طلب الوزير السنغالي توفير دعم مصري في تنظيم المنتدى التاسع للمياه في داكار عام 2022، "نظرا لما لمسه من نجاح النسخ الأربع لأسبوع القاهرة للمياه".

كما أشار ثيان إلى نهر السنغال، والذي يدار بشكل تشاركي مع موريتانيا ومالي لتحقيق المنفعة للجميع.

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