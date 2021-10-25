السعودية: تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني لدعم مشروعات بـ200 مليار ريال

أعلن صندوق التنمية الوطني السعودي، تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني؛ لدعم مشروعات بقيمة 200 مليار ريال سعودي على مدى العشر سنوات المقبلة، بما يسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، وتطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشروعات.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن الصندوق سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، إن صندوق البنية التحتية الوطني سيسهم بشكل كبير في دعم مشروعات البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية وغيرها، ما سينعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع.

من جهته، أكد محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف، أن بدء العمل في إنشاء صندوق البنية التحتية الوطني يأتي بالتزامن مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة، ما يمثل فرصا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.