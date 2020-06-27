واشنطن تعلق مساعدات للسودان من المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعليق مساعدات للسودان من المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار.



ودعت الوزارة للإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين في السودان، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عدة قرارات، على خلفية التدخل العسكري والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعد حملات اعتقالات عديدة لمسؤولين وقيادات في الدولة.



القرارات التي أعلنها البرهان، في كلمة متلفزة، بُثت على التلفزيون الرسمي، وصفها بأنها تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية بالوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة.