الرئيس السيسي: مستعد لحوار شفاف وعميق مع أي شخص في أي تخصص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه داعم لكل المخرجات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الثلاثاء: «أنا معاكم ومتوافق وداعم، الكلام مش دبلوماسي، يلا وأنا معكم في نفس مسار الدعم لكل الجهود المبذولة، ومستعد لحوار شفاف وعميق مع أي حد في أي تخصص».

وأشار إلى أهمية مناقشة كلام المتخصصين والواقع الموجود في مصر، من أجل التغيير.

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.