 الرئيس السيسي: مستعد لحوار شفاف وعميق مع أي شخص في أي تخصص - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 2:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي: مستعد لحوار شفاف وعميق مع أي شخص في أي تخصص

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 2:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 2:26 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه داعم لكل المخرجات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الثلاثاء: «أنا معاكم ومتوافق وداعم، الكلام مش دبلوماسي، يلا وأنا معكم في نفس مسار الدعم لكل الجهود المبذولة، ومستعد لحوار شفاف وعميق مع أي حد في أي تخصص».

وأشار إلى أهمية مناقشة كلام المتخصصين والواقع الموجود في مصر، من أجل التغيير.

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك