الرئيس السيسي: نحتاج تضافر الجهود عشان البلد تطلع قدام مش عشان عبدالفتاح يقعد فيها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدستور كفل مجانية التعليم للجميع في مصر.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الثلاثاء: «مقصدش حاجة والله العظيم، الدستور قال التعليم للجميع ومجاني ولا بأس، مع كل الاحترام والتقدير للبناء الفكري للدستور، لكنه لم ينتبه لقدرة الدولة على تلبية تلك المطالب».

وتابع: «الأمر أصبح التزامًا، والوزير في البرلمان ياخد على وشه ووزراء التعليم والكهرباء، اللي بيطلب منه بيطلب حاجة مش موجودة، والمسار الفكري لبناء دولة أمر يتطلب تضافر كل الجهود بما فيها الفهم عشان البلد تطلع قدام مش عشان عبدالفتاح يقعد فيها.. ده تفكير ضيق أوي».

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.