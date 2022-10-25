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محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل العمدة في بيروت

إسراء زكريا
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 12:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 12:22 ص

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله "العمدة"، المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل.

ونشر رمضان عبر حسابه على فيسبوك فيديو من كواليس العمل، معلقا: "أثناء تصوير مسلسل العمدة في بيروت".

ويشارك في بطولة مسلسل "العمدة" بجانب رمضان: زينة، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، ومي كساب، وأحمد داش، وطارق النهري، وهو من إخراج محمد سامي، الذي تعاون في كتابة العمل مع مهاب طارق.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان قد خاض موسم رمضان الماضي بمسلسل "المشوار"، الذي شارك في بطولته: دينا الشربيني، وأحمد غزي، وأحمد كمال، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

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