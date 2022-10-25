وكيل تعليم الغربية يتابع مدارس قريتي سبرباي ومنشأة الأوقاف

أجرى اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة متابعة شملت عددا من مدارس قريتي سبرباي ومنشأة الأوقاف التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، حيث قام بمتابعة مدرسة سبرباي الرسمية للغات، وتابع عددا من الفصول، وأشاد بالتفاعل بين الطلاب والمعلمين داخل الفصول أثناء شرح الحصص.

وخلال متابعته للصف الأول الابتدائي تبين وجود كثافات ببعض الفصول، وعلى الفور تم التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية لتوزيع كثافات الفصول بالمدرسة، كما وجه إدارة المدرسة بتوزيع الإشراف اليومي في الفناء والأدوار ودورات المياه وبخاصة أثناء فترة الفسحة، والتأكد من خلو المباني والفناء والفصول من جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، والتأكد من فصل الكهرباء ترشيداً للطاقة، وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

واستكمل وكيل الوزارة، جولة المتابعة إلى مدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي، حيث تفقد الفصول والمكتبة والمعمل ودورات المياه، واطمأن على حسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة، مقدمًا الشكر لمعلمي التربية الرياضية بالمدرسة على جهودهم داخل المدرسة.

ووجه إدارة المدرسة بضرورة توفير المطهرات والصابون السائل بدورات المياه، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدرسة، والتأكد من خلو المباني والفناء والفصول من جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي.

كما توجه وكيل الوزارة لمدرسة عزبة العمارة للتعليم الأساسي بقرية منشأة الأوقاف، حيث تفقد وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وتأكد من انضباط المدرسة ونظافتها، ونظافة دورات المياه.

وشدد على توفير المطهرات والصابون السائل بها، ثم استكمل المتابعة بالمدرسة، وتم متابعة الفصول بالمدرسة، مشيدًا بانضباط الفصول وسير العملية التعليمية، وتوزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب.

فيما أشاد وكيل الوزارة بالمكتبة ونظافتها وانضباطها، والعمل الجيد والجهد المتميز المبذول بها، مقدماً الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول بالمدرسة وانضباط العملية التعليمية وسيرها سيراً حسناً.