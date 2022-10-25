دراسة: أدوية خافضة للكوليسترول تقلل المضاعفات المميتة لكورونا بـ38%

تختلف معدلات نجاة مصابين كورونا وفق تفاعل أجسامهم مع المرض، وقد يشكل ذلك الفرق عامل النجاة من مضاعفات مسببة لدخول المستشفى أو الوفاة؛ حيث تفيد دراسة حديثة بأن الانتظام على أدوية خفض الكوليسترول من نوع الستاتينات تقلل المضاعفات المميتة لكورونا بـ38%.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، إن فريقا من جامعة وسط فلوريدا أجروا دراسة على نحو 39 ألف مصاب كورونا في 181 مستشفى أمريكيا؛ لدراسة تأثير خافضات الكوليسترول على شراسة الإصابة بكورونا.

وتبين أن ثلث المبحوثين يواظبون على الخافضات ضمن علاج الكوليسترول لديهم، وتبع ذلك انخفاض معدلات الوفاة بكورونا بينهم بواقع 38%.

وكذلك انخفضت مدة المرض لدى متناولي الخافضات ومعدلات وقوع المضاعفات ومدة الحاجة للتنفس الصناعي.

ويقول إيتوري كريمي مشرف الدراسة، إن التهابا ينشأ عن تفاعل الجهاز المناعي مع حدة الإصابة وهو ما يؤدي للمضاعفات المميتة، ولكن خافضات الكوليسترول تعمل على تبريد ذلك التفاعل؛ وبالتالي تقليل معدل وقوع المضاعفات الخطرة.