كوكا وعبد المجيد يعودان للأهلي والزمالك من المنتخب الأولمبي

انضم أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي لمعسكر الأحمر، بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي في مباراة إي سواتيني الماضية.

كما انضم حسام عبد المجيد، لاعب نادي الزمالك لمعسكر الأبيض، بعد انتهاء مشاركته مع الفراعنة في اللقاء الذي أُقيم لحساب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

ويأتي انضمام الثنائي للقطبين من أجل اتاحة الفرصة لهما للمشاركة في مباراة القمة المرتقبة، لحساب نهائي السوبر المصري.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ضم أحمد نبيل كوكا لقائمة فريقه التي ستطير إلى الإمارات مساء اليوم الثلاثاء، وهو نفس القرار الذي اتخذه جيسوالدو فيريرا، مدرب الزمالك مع المدافع حسام عبد المجيد.

ومن المُقرر أن يعود كوكا وعبد المجيد إلى معسكر المنتخب الأولمبي عقب نهاية مباراة السوبر، من أجل المشاركة في لقاء الإياب أمام إي سواتيني، المُقرر إقامتها في الإسكندرية نهاية الشهر الجاري.

ويلتقي النادي الأهلي مع الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، لحساب نهائي السوبر المصري.