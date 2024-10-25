انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية حياه كريمة بقرى عثمان بن عفان في الفرافرة

أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي، انطلاق القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة، اليوم الجمعة، وتستمر لمدة يومين.

وقال صبحى، إن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأكد المرور الدورى على المستشفيات والوحدات الصحية لضمان الانضباط الإدارى وتوافر كل الأدوية والأمصال واللقاحات والأكسجين وكل المستلزمات الطبية.