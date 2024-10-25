 نجم الروك بروس سبرينجستين: ترامب يسعى ليكون طاغية أمريكي - بوابة الشروق
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نجم الروك بروس سبرينجستين: ترامب يسعى ليكون طاغية أمريكي


نشر في: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 9:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 أكتوبر 2024 - 9:34 ص

أعرب نجم الروك بروس سبرينجستين عن دعمه لمرشحة الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس وحذر من احتمال فوز منافسها، دونالد ترامب، بولاية ثانية.

وفي ظهور له خلال حملة دعم لهاريس في أتلانتا، بولاية جورجيا، يوم الخميس، قال سبرينجستين إن دونالد ترامب "يسعى ليكون طاغية أمريكي". وأكد أن المرشح الجمهوري لا يفهم البلاد أو ما يعنيه أن تكون أمريكيا.

ودعم سبرينجستين الديمقراطية هاريس لأنه يريد أن يرى شخصا في البيت الأبيض يحترم الدستور الأمريكي ويهدف إلى بناء اقتصاد للطبقة المتوسطة. كما قدم نجم الروك عدة أغان باستخدام الجيتار الصوتي والهارمونيكا للجمهور.

وتعتبر جورجيا واحدة من الولايات السبع "المتأرجحة"، والتي ينظر إليها على أنها حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.


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