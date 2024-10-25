البيئة تنظم ماراثونا بيئيا للتوعية بالمخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام بالإسكندرية

نظمت وزارة البيئة، عبر الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، الماراثون البيئي الثالث للدراجات على كورنيش الإسكندرية، وذلك بهدف التوعية بالمشكلات البيئية المختلفة، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وشركة سترايف لتنظيم الفعاليات الرياضية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود لتوعية المواطنين بالتحديات البيئية ودمج الشباب في العمل البيئي، بالإضافة إلى التوعية بأضرار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الماراثون هذا العام يحمل شعار "Cycle For Green"، ويركز على أضرار المخلفات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة والكائنات البحرية والتغيرات المناخية. انطلق الماراثون بطول 5 كيلو متر بين منطقة سبورتنج ومكتبة الإسكندرية، بمشاركة 120 متسابقًا ومتسابقة من محبي ركوب الدراجات والنشطاء البيئيين، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة. وتم التأكيد على المتسابقين بأن السباق خالٍ من الأكياس والزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وفي ختام الماراثون، ألقى الدكتور سامح رياض، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا، كلمة تناولت التحديات البيئية وجهود الدولة لمواجهتها، مشيراً إلى التأثيرات السلبية التي تتركها المخلفات البلاستيكية على النظم البيئية، وما قد تسببه من تداعيات تهدد البيئة والصحة العامة. كما تم توزيع الجوائز على الفائزين في الماراثون.

ويأتي هذا الماراثون ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي نفذتها الوزارة في محافظة الإسكندرية، تزامنًا مع مؤتمر المدن العالمي الذي سيعقد في مكتبة الإسكندرية يوم 31 أكتوبر 2024.

يأتي ذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، تحت شعار "الشباب يقودون العمل من أجل المدن المستدامة".

جدير بالذكر أنه تم صدور القانون 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، التي خصصت المادة 18 منها لوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وطرق مكافحة التلوث الناتج عنها.

يأتي هذا بالتزامن مع استعدادات دول العالم لوضع صك ملزم من خلال اتفاقية دولية خاصة بالبلاستيك وسبل مواجهة التلوث البلاستيكي وآليات التخلص منه.