المبعوث الروسي الخاص في الولايات المتحدة يقول إن الحوار سيستمر

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 25 أكتوبر 2025 - 10:12 ص | آخر تحديث: السبت 25 أكتوبر 2025 - 10:12 ص

قال المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف، يوم الجمعة، إن الحوار مستمر بين موسكو وواشنطن على الرغم من العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا وإلغاء الرئيس دونالد ترامب اجتماعا مرتقبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "اكس": "وصلت إلى الولايات المتحدة لمواصلة الحوار الأمريكي الروسي- الزيارة كانت مقررة منذ فترة بناء على دعوة من الجانب الأمريكي".

وتابع أن "هذا الحوار حيوي للعالم ويجب أن يستمر مع الفهم الكامل لموقف روسيا واحترام مصالحها الوطنية".

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أنه من المتوقع أن يلتقي دميترييف بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في ميامي اليوم السبت.

وردا على سؤال عن سبب عدم موافقة بوتين على تجميد خطوط الصراع، قال دميترييف لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "حسنا، أعتقد أن روسيا لا تريد حقا وقف إطلاق النار فحسب، بل تريد الحل النهائي للصراع".

