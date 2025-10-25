مقتل 3 أشخاص إثر سقوط سيارة في قناة مائية بألمانيا

قُتل ثلاثة أشخاص في شمال ألمانيا اليوم السبت عندما سقطت سيارة في قناة مائية بعد أن اصطدمت وجها لوجه بسيارة أخرى إثر محاولة تجاوز خطيرة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن شخصين آخرين أصيبا بجروح خطيرة أو حرجة في الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة براونشفايج.

وكان الأشخاص الثلاثة الذين لقوا مصرعهم يستقلون السيارة التي قامت بالتجاوز الخطير، إذ تجاوزت عدة سيارات من اليمين بسرعة مفرطة قبل أن تصطدم بسيارة أخرى وتسقط في قناة ميتيللاند.

وأُصيب راكبان في السيارة الأخرى التي اصطدمت بها المركبة المسرعة، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بحالة حرجة.

وأشارت الشرطة إلى أن خمس سيارات كانت ضالعة في الحادث بشكل إجمالي، وقد تم إغلاق جزء من الطريق عقب الحادث.

وشاركت في عمليات الإنقاذ خدمات الطوارئ وفرق الإطفاء وطائرة إسعاف مروحية.

وأظهرت الصور الأولى من موقع الحادث سيارة سوداء مدمرة بالكامل، وقد تمزق سقفها تقريبا بالكامل. كما قامت فرق الإنقاذ بتأمين موقع الحادث واستخدمت قاربا في قناة ميتيللاند ضمن جهودها.