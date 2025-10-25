السلطات الكينية تصادر شحنة ميثامفيتامين بقيمة 63 مليون دولار

صادرت السلطات الكينية اليوم السبت شحنة ضخمة من مخدر الميثامفيتامين تقدر قيمتها بنحو 63 مليون دولار في مدينة مومباسا الساحلية، واعتقلت ستة مواطنين إيرانيين كانوا على متن السفينة.

وأفادت البحرية الكينية بأنها اعترضت الشحنة على بعد نحو 630 كيلومترا قبالة سواحل مومباسا في المحيط الهندي، وقامت بمرافقة السفينة إلى الميناء تحت حراسة مسلحة.

وقال مدير إدارة التحقيقات الجنائية، أمين محمد إبراهيم، إن الفحوصات الجنائية الأولية أكدت أن المادة المصادرة هي الميثامفيتامين البلوري.

وتواجه كينيا أزمة متفاقمة في انتشار المخدرات الاصطناعية، خاصة في المناطق الساحلية، حيث يعاني المئات من الشباب من الإدمان على الميثامفيتامين والهيروين.