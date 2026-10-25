محافظ المنيا يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادثي مركز بني مزار

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أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، متابعته تداعيات حادثي التصادم اللذين وقعا صباح اليوم على طريق الجيش بنطاق مركز بني مزار.

ووجه المحافظ مديرية الصحة بتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين بالمستشفيات، ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار حتى استقرارها، مع تقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين وتيسير الإجراءات الخاصة بهم.

كما كلف المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار والأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لأسر الضحايا، وسرعة رفع آثار الحادثين، وتأمين الحركة المرورية على الطريق، بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية المرور.

وتقدم كدواني بخالص العزاء والمواساة إلى أسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة المنيا قد رصد وقوع حادثي تصادم منفصلين بطريق الجيش في مركز بني مزار، أسفر الحادث الأول عن إصابة 23 شخصًا ووفاة شخصين، إثر تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل وميكروباص، ونُقل المصابون إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل.

وفي الحادث الثاني، أُصيب 37 شخصًا وتوفي شخصان، إثر تصادم ميني باص بسيارة نقل فرت من موقع الحادث، فيما نُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى مغاغة.

وانتقلت القيادات الأمنية والمرورية والتنفيذية إلى موقعي الحادثين لمتابعة أعمال الإنقاذ وتنظيم حركة السير، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادثين وملابساتهما.