إدارة مصايف الإسكندرية تضع خطة متكاملة لتطوير الشواطئ وتعزيز منظومة الإنقاذ

عقدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، اجتماعًا مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام؛ لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ووضع آليات متكاملة لرفع كفاءة الشواطئ وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، وتلافي السلبيات التي شهدها الموسم الصيفي الماضي، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال موسم صيف 2027.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بضرورة الاستعداد المبكر للموسم الصيفي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على الشواطئ، مع تعزيز عوامل الأمان والسلامة لضمان تجربة متميزة لرواد شواطئ عروس البحر المتوسط.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتجهيز الشواطئ ورفع كفاءتها قبل بدء الموسم، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين والزائرين، بجانب مراجعة احتياجات منظومة الإنقاذ من العمالة والأفراد، والعمل على رفع كفاءتهم بما يسهم في الحفاظ على سلامة المصطافين.

كما ناقش الاجتماع وضع خطة متكاملة للتعامل مع الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها خلال موسم صيف 2026، سواء من خلال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو نتائج المرور الميداني لمفتشي الإدارة على الشواطئ، بهدف تحويل هذه الملاحظات إلى إجراءات تنفيذية واضحة تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتجنب تكرار المشكلات خلال الموسم المقبل.

وشملت محاور العمل تعزيز الرقابة الميدانية، وتحديد مسئوليات الإدارات والأقسام، ووضع آليات سريعة للتعامل مع المخالفات والشكاوى، بجانب تعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الإدارة، وإعداد خطة زمنية محددة تتضمن الإجراءات المطلوبة وآليات المتابعة والتنفيذ قبل انطلاق موسم صيف 2027.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة، مع ضرورة المتابعة المستمرة وتقييم الأداء؛ لضمان تنفيذ خطة الاستعداد وفقًا للمستهدفات المحددة، وتحقيق أفضل مستوى من الجاهزية على مختلف الشواطئ.

وتواصل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية جهودها لتطوير الشواطئ والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة للمصطافين، ويعزز مكانة الإسكندرية باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الساحلية والسياحية في مصر، استعدادًا لاستقبال موسم صيف 2027.