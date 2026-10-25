رئيس جامعة الفيوم يشهد انطلاق موسم حصاد الأسماك بمزارع كلية الزراعة

شهد الدكتور شريف محمد صبري العطار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انطلاق موسم صيد وحصاد الأسماك بالمزارع السمكية التابعة لمركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة، بحضور الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من قيادات الكلية والجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة يوسف زيدان،عميد كلية الزراعة، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة، والدكتور شعبان سعد النسر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد إمام، مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية، والدكتور عبد الوهاب محمد، المشرف على مزرعة الأسماك بالكلية، والدكتور رمضان أبو زيد، والدكتور محمد فتحي، عضوي هيئة التدريس بالكلية، اليوم الأحد.

ويأتي انطلاق موسم الحصاد في إطار توجه الجامعة لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية والبحثية، وتطوير منظومة الاستزراع السمكي، بما يدعم تنمية الموارد الذاتية للجامعة، ويعزز دور المزارع السمكية في التدريب والتطبيق العملي والبحث العلمي.

ويعكس الموسم جهود مركز التجارب والبحوث الزراعية في إدارة وتشغيل المزارع السمكية ورفع كفاءة العملية الإنتاجية، إلى جانب دعم التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتوظيف الإمكانات المتاحة في مشروعات إنتاجية تسهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.