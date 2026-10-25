المكتب الثقافي المصري يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر «مصر والنمسا»

شارك المكتب الثقافي والتعليمي المصري في فيينا، في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر «مصر والنمسا»، الذي استضافته جامعة جراتس بالنمسا خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2026، بمشاركة أساتذة وباحثين ومتخصصين في الدراسات المصرية والتاريخ والفنون والثقافة من النمسا وعدد من الدول الأوروبية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، عرض فيلم تعريفي باللغة الإنجليزية عن المتحف المصري الكبير، استعرض مكانته ودوره في صون التراث المصري وإتاحته للجمهور من مختلف أنحاء العالم؛ بما يسهم في التعريف بالحضارة المصرية والترويج لمؤسساتها الثقافية.

وتأتي المشاركة، في إطار جهود المكاتب الثقافية المصرية بالخارج لتعزيز الحوار الحضاري، وتوسيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمتاحف والمؤسسات الثقافية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة بين مصر والنمسا، بما يعزز الحضور الثقافي والحضاري المصري في أوروبا.