أعربت فاطمة محمد رجب، الطالبة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، عن فخرها بتكريمها في منتدى مصر، بعد تكريمها في الخارج، إثر فوزها وزميلتيها بالمركز الأول في مسابقة "سان جوبان" المعمارية الدولية للطلاب، والتأهل للمنافسة النهائية في فرنسا، بمشاركة متسابقين من 33 دولة.

وقالت عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الأحد، إنها لم تكن تتوقع في البداية أن يصل المشروع إلى هذه المرحلة، خاصة أن كل فرد في الفريق كانت لديه مسئوليات أخرى، موضحة أنها كانت تعمل بالتزامن مع إعداد مشروع تخرجها، إلى جانب انشغال زميلتيها بمشروعات أخرى.

وأضافت أن العمل على المشروع غيّر نظرتها إلى فرص المنافسة، إذ بدأت تشعر بإمكانية تحقيق نتيجة مميزة بعد الاطلاع على مشروعات فائزة في دورات سابقة، والاستعداد الجيد للمسابقة.

وتابعت أنها تعرفت على المسابقة من خلال إحدى المواد الاختيارية بالكلية، وهي مادة عن العمارة الخضراء، التي يدرسها الدكتور محسن أبو النجا، مشيرة إلى أنه عرّفها بالمسابقة وشجعها على المشاركة فيها.

وشهد الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، أمس السبت، تكريم مجموعة من أبناء وبنات مصر الذين حققوا إنجازات ومراكز متقدمة في مسابقات ومحافل دولية بمجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء والهندسة والرياضة والقراءة والعمارة.

وجاء عرض النماذج باعتبارها قصص نجاح مصرية تحمل رسائل أمل وتعكس قدرة الشباب والنشء على المنافسة عالميًا، فيما ضمت القائمة طلابًا من المدارس والجامعات، وباحثين ورياضيين وفرقًا جماعية حققت جوائز ومراكز دولية.