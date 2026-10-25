مانشستر يونايتد يسقط بثلاثية أمام بورنموث ويواصل نزيف النقاط

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر أمام بورنموث بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

بورنموث يضرب بثلاثية

بدأ بورنموث في تهديد مرمى مانشستر يونايتد، ونجح ريان فيتور في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 38، قبل أن يعزز ماركوس تافيرنييه تقدم الضيوف بإحراز الهدف الثاني بعد 5 دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني، واصل بورنموث تفوقه، بعدما سجل إيفانيلسون الهدف الثالث في الدقيقة 71، ليحسم فريقه المواجهة بثلاثية نظيفة، وسط معاناة واضحة لأصحاب الأرض.

مانشستر يونايتد يواصل التراجع

جاءت الخسارة لتزيد الضغوط على مانشستر يونايتد ومدربه مايكل كاريك، في ظل استمرار النتائج السلبية خلال الموسم الجاري.

وبحسب الأرقام الواردة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط، ليتراجع إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثالث عشر.

متى حقق مانشستر يونايتد آخر انتصار؟

تتواصل معاناة مانشستر يونايتد مع غياب الانتصارات، إذ يعود آخر فوز له في جميع المسابقات، وفقًا للمعلومات الواردة، إلى 10 سبتمبر الماضي، عندما تغلب على صباح الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا.

أما على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، فيعود آخر انتصار للفريق إلى 30 أغسطس الماضي، حين فاز على إيبسويتش تاون، ليواصل بعدها فقدان النقاط والتراجع في جدول الترتيب.

نتائج مانشستر يونايتد الأخيرة

عاش مانشستر يونايتد سلسلة من النتائج المتباينة والسلبية في مبارياته الأخيرة، وجاءت نتائجه على النحو التالي:

الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

الخسارة أمام برايتون بنتيجة 3-2 في كأس الرابطة الإنجليزية.

التعادل مع فولهام بنتيجة 1-1.

التعادل مع توتنهام بنتيجة 1-1.

الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

التعادل مع ليدز يونايتد بنتيجة 1-1.

الخسارة أمام كومو بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا.

الخسارة أمام بورنموث بنتيجة 3-0.

وتضع هذه النتائج مانشستر يونايتد أمام تحدٍ صعب لاستعادة توازنه وتصحيح مساره، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الجهاز الفني، وسط تساؤلات بشأن قدرة الفريق على تجاوز بدايته المتعثرة والعودة إلى المنافسة على المراكز المتقدمة.