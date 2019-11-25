الفضاء المصرية: القمر الصناعي «طيبة - 1» سيمارس مهامه بعد 3 أشهر من الوصول إلى مداره

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن استمرار العطل بجزء من التغذية الكهربائية لمنصة الإطلاق، هو السبب في تأجيل إطلاق قمر «طيبة - 1»، مشيرًا إلى إطلاقه غدًا في تمام الـ11 وثماني دقائق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الأحد، أن القمر سينفصل عن الصاروخ بعد إطلاقه بـ34 دقيقة على ارتفاع 250 كم، لافتًا إلى بدء «طيبة - 1» رحلته في الفضاء لمدة أيام من أجل الوصول إلى المدار المخصص له على بعد 36 ألف كم عن سطح الأرض.

وأوضح أنه بمجرد الوصول للمدار تبدأ المحطات الأرضية في التعامل معه للتأكد من عمل كافة الأجزاء بكفاءة، منوهًا بممارسة القمر المهام المكلف بها كالاتصالات والإنترنت في مصر بعد انقضاء ثلاثة أشهر من الوصول إلى المدار.



وتقرر إطلاق القمر المصري «طيبة-1»، مساء اليوم الاثنين، من قاعدة جويانا بمدينة كورو بأمريكا الجنوبية، في تمام الساعة 11.8 دقائق، بعد التأكد من جاهزية الأجهزة والمعدات الأرضية الخاصة بإطلاق الصاروخ أريان 5 الحامل للقمر الصناعي المصري.



