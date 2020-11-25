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نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 12:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 12:14 م

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار المتداولة بالسوق، وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 4 إلى 7.5 جنيهات.
البطاطس من 1.3 إلى 2.7 جنيه.
البصل من 3 إلى 5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 إلى 3.5 جنيهات.
الفاصولياء من 3 إلى 5 جنيهات.
الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2.5 إلى5 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.
جوافة من 3 إلى 6 جنيهات.
الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.

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