السعودية تسجل 326 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 326 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصبح إجمالي المصابين في المملكة 356 ألفًا و67 حالة.

وأوضحت الوزارة -وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء- أن من بين الحالات المؤكدة 5455 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، بالإضافة إلى 724 حالة حرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 476 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 344 ألفًا و787 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5825 حالة، كما تم إجراء 50 ألفًا و738 فحصًا مخبريًا جديدًا.