روسيا والعراق يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه سيبحث مع نظيره العراقي فؤاد حسين العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في الشرق الأوسط.



وأضاف لافروف -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء قبيل مباحثاته مع نظيره العراقي- "نعول اليوم على مناقشة الاتجاهات الرئيسية لعلاقاتنا الثنائية في جميع المجالات والقضايا الدولية والوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وقضايا إقليمية أخرى"، لافتًا إلى أنه يتطلع إلى مفاوضات مثمرة.



وأوضح أن وزير الخارجية العراقي -خلال زيارته لروسيا- سيعقد أيضًا اجتماعًا مع الرئيس المشارك للجزء الروسي من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.



يُذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد -الأحد الماضي- السعي لاستثمار زيارته إلى روسيا يومي 25 و26 نوفمبر الجاري؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -الخميس الماضي- إن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو وبحث مجمل القضايا على مستوى المنطقة في إطار تكريس بغداد لدبلوماسية التوازن.