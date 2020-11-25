القباج: السيسي وجه بالاستثمار في أصول الدولة بدلا من بناء الحضانات الجديدة

القباج: نبحث عن مناطق بالمدارس لاستخدامها كحضانات للأطفال بمختلف أعمارهم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستثمار في أصول الدولة بدلًا من بناء الحضانات الجديدة.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أنه جرى التواصل مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لتطوير منهج مشترك لأطفال الحضانات بمختلف أعمارهم.

وتابعت: «بدأ يبحث عن مناطق قد تكون موجودة في المدارس أيضًا، لاستغلالها بشكل ذكي ورشيد، ووجد 3100 مدرسة يمكن أن يبنى فيها من ثلاثة لخمسة آلاف حضانة على الأقل»، مؤكدة أن هناك 3000 مدرسة جاهزة لزيادة عدد الحضانات.

وأوضحت أن هناك تعاونًا بين وزارة التربية والتعليم والإنتاج الحربي، لتقدير تكلفة المساحات الموجودة، من أجل زيادة عدد الحضانات للأطفال بمختلف أعمارهم.