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إصابة مستشار حملة ترامب الانتخابية بفيروس كورونا

ترامب - ارشيفية
ترامب - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 6:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 6:31 م
أعلن بوريس إبشتاين مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك في مؤتمر صحفي مطول الأسبوع الماضي مع عدد من محامي ترامب.

وقال إبشتاين في تصريح عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بكوفيد-19. أعاني من أعراض خفيفة، وأتبع جميع البروتوكولات المناسبة، بما في ذلك الحجر الصحي وتعقب جهات الاتصال"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووقف إبشتاين خلال المؤتمر الصحافي يوم الخميس الماضي إلى جانب محامي ترامب رودي جولياني، الذي أعلن نجله أندرو إصابته بكورونا في اليوم التالي.

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