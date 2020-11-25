التربية التونسية: 24 وفاة و3059 مصابا بكورونا منذ بداية العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسي، بلغ 3059 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية - أنه تم تسجيل 1416 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 998 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1280 إصابة، وتماثل 976 تلميذًا للشفاء، مشيرة إلى أن عدد الإصابات في صفوف الإداريين والمشرفين، بلغ 289 إصابة، شفي منهم 187 حالة، فيما تم تسجيل 74 إصابة في صفوف العمال، شفي منهم 55 حالة.