 سنغافورة: صفر إصابات محلية بكورونا لليوم الـ15 على التوالي - بوابة الشروق
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سنغافورة: صفر إصابات محلية بكورونا لليوم الـ15 على التوالي

سنغافورة - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 12:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 12:21 م

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات على المستوى المحلي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الـ15 على التوالي.

وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية- أنها سجلت 7 إصابات وافدة من الخارج، تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم البلاد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58 ألفا و190 حالة.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 حالة وفاة، بينما توفى 15 مصابا لأسباب أخرى، وتعافى 58 ألفا و79 حالة.

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