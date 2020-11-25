كيف يكون الضحك مفيدا جسديا واجتماعيا وعقليا؟

رغم الأزمات والأوقات العصيبة، فإن الضحك أحد الأشياء التي يصعب الاستغناء عنها في حياة البشر، والاستجابة للأحداث المضحكة، لأنه ينشط العديد من مناطق الدماغ، التي تتحكم في المعالجة الحركية والعاطفية والمعرفية والاجتماعية.

تقول جانيت إم جيسون، أستاذ علم النفس المعرفي، في كتابها "مقدمة في علم نفس الفكاهة"، إن الباحثين يقدرون حاليا قوة الضحك في تعزيز رفاهية الإنسان وتحسين حالته الجسدية والعقلية، بحسب موقع "ذا كونفيرزيشن".

ويبدأ الناس بالضحك في سن الطفولة، عندما يساعد ذلك في تطوير العضلات وقوة الجزء العلوي من الجسم، ويعتمد على مجموعات معقدة من عضلات الوجه، غالبًا ما تنطوي على حركة العينين والرأس والكتفين، وفق ما ذكرته جيسون.

القوة الجسدية للضحك

يُنشط الضحك مناطق متعددة من الدماغ، القشرة الحركية التي تتحكم في العضلات، الفص الأمامي الذي يساعدك على الفهم، والجهاز الحوفي الذي يعدل المشاعر الإيجابية، وتشغيل كل هذه الدوائر يقوي الاتصالات العصبية ويساعد الدماغ السليم على تنسيق نشاطه.

يمكن للضحك أن يحسن المزاج ويجعل الاستجابة الجسدية والعاطفية للتوتر أقل حدة، من خلال تنشيط المسارات العصبية للعواطف مثل الفرح والمرح على سبيل المثال، وقد يساعد الضحك في التحكم في مستويات الناقل العصبي السيروتونين في الدماغ، على غرار ما تفعله مضادات الاكتئاب، من خلال تقليل استجابات العقل للتهديدات.

كما يحد من إطلاق الناقلات العصبية والهرمونات مثل الكورتيزول التي يمكن أن تضعف نظام القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والجهاز المناعي بمرور الوقت، وفق ما قالته جيسون في تقريرها.

قوة الضحك الاجتماعية

يخلق الضحك روابط ويزيد العلاقة الحميمة مع الآخرين، ويشير اللغوي دون نيلسن إلى أن الضحكات الخافتة والضحك القوي نادرًا ما يحدث للشخص عندما يكون بمفرده، ما يدعم دورهما الاجتماعي القوي، ويعتبر ضحك الأطفال علامة خارجية على المتعة تساعد على تقوية الروابط مع مقدمي الرعاية الخاصة بهم.

كما أنه يعد علامة خارجية على مشاركة تقدير الموقف، ومن خلال ممارسة القليل من الضحك كل يوم، يمكن تعزيز المهارات الاجتماعية التي قد لا تأتي بشكل طبيعي، عندما يضحك الفرد ردًا على الدعابة، فإنه يشارك مشاعره مع الآخرين ويتعلم من ردود فعلهم وطبيعتها.

قوة الضحك العقلية

يدرس باحثو علم النفس الإيجابي كيف يمكن للناس أن يعيشوا حياة ذات معنى ويزدهروا، وينتج عن الضحك مشاعر إيجابية تؤدي إلى هذا النوع من الازدهار، هذه المشاعر مثل التسلية والسعادة والمرح والفرح، والتي تؤدي إلى بناء المرونة وتزيد من التفكير الإبداعي، وتزيد من الرفاهية الذاتية والرضا عن الحياة.

ووجد الباحثون أن هذه المشاعر الإيجابية التي يتم اختبارها مع الفكاهة والضحك ترتبط بتقدير معنى الحياة وتساعد كبار السن على تكوين وجهة نظر حميدة عن الصعوبات التي واجهوها على مدار حياتهم.

ويعتبر الضحك كاستجابة للتسلية هي آلية تأقلم صحية، ويتضح ذلك من خلال ما قام به علماء النفس، الذين قاسوا تواتر وشدة ضحك 41 شخصًا على مدار أسبوعين، إلى جانب تصنيفاتهم للإجهاد البدني والعقلي، ووجدوا أنه كلما زاد الضحك، انخفض التوتر.

وتقول جيسون إنه يمكن التدرب على الضحك حتى في حالات وجود الشخص بمفرده، على سبيل المثال ممكن اللجوء إلى يوجا الضحك، وهي تقنية تستخدم عضلات التنفس لتحقيق الاستجابات الجسدية الإيجابية للضحك الطبيعي مع الضحك القسري.