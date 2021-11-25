اليوم تشييع جنازة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق من الجامع الرئيسي للنادي

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توفي المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، ورئيس محكمة الجنايات الأسبق، بعد صراع مع المرض.

ونعى المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، والده رئيس النادى الأسبق، قائلا إن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة ظهر اليوم الخميس في الجامع الرئيسي لنادي الزمالك.

وأضاف أن العزاء سيكون يوم الأحد المقبل في ممر الملك فاروق داخل نادي الزمالك.

كما نعى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المستشار جلال إبراهيم، وتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولنجليه المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي والمستشار نادر جلال.

وقال مرتضى منصور إن المستشار جلال إبراهيم هو واحد من أصدق الرجال وأخلصهم أفنى عمره بالكامل في خدمة نادي الزمالك.

وعمل المستشار جلال إبراهيم بسلك القضاء كمستشار، وتولى منصب رئيس محكمة الجنايات، وتولى رئاسة الزمالك في الفترة من 1992 إلى 1996، وتولى رئاسة النادي للمرة الثانية عام 2010 حتى 2011، بعد الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في مايو 2009 والتى فاز بها آنذاك ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق.