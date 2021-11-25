أفتتح اليوم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي CAF والمهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس FIFA والمهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم EFA المقر الجديد للاتحاد المصري ومركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر .

حضر حفل الافتتاح أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي على هامش اجتماع الجمعية العمومية لل CAF.

كما حضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري السابقين وعدد من نجوم ورموز كرة القدم المصرية

أقيم على هامش الافتتاح مباراة استعراضية على أحد ملاعب مركز المنتخبات شارك فيها عدد من ضيوف مصر .

وكان الاتحاد المصري قد قرر عام 2016 برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بناء مركز للمنتخبات الوطنية على أحدث النظم العالمية ومقر جديد للاتحاد المصري في مدينة 6 أكتوبر ، وهو المشروع الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد في ديسمبر من العام نفسه ، حيث انطلق العمل به في مطلع عام 2017 بمساهمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذا الحدث هو أفضل احتفال بمرور مائة عام على تأسيس الاتحاد المصري وتستشرف به الكرة المصرية المائة عام المقبلة وفق أحدث النظم العالمية في كرة القدم .

وقال : إننا اليوم نقفُ بكل شموخ ونحن على أعتابِ المائة عامٍ الثانية في تاريخ الاتحاد المصري متسلحين بكل ما يتخذُه العالمُ الحديث من أدواتٍ .. تحقق نهضةً حقيقية لكرة القدم المصرية وتتواكب مع الجمهورية الجديدة التي وضع لبنتَها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وتسهر على تنفيذِ قِيَمِها كلُ مؤسساتِ الدولة في ملحمةٍ يشهدُ لها العالم على عراقةِ هذا الشعب العظيم وإصرارِه على بلوغِ أهداف الجمهورية الجديدة

كما وجه رئيس الاتحاد المصري في كلمته التحية لكل من ساهم في إنجاز هذا الصرح العملاق من مؤسساتنا الوطنية والاتحاد الدولي لكرة القدم ولكل من عمل وتعب وسهر على اكتمال هذا المشروع الضخم.