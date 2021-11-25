 السجن من 3 إلى 10 سنوات على 6 متهمين في قضية عنف العدوة بالمنيا - بوابة الشروق
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السجن من 3 إلى 10 سنوات على 6 متهمين في قضية عنف العدوة بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 3:29 ص | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 3:29 ص

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، على 6 متهمين في قضية عنف مركز العدوة واقتحام مركز الشرطة، خلال أحداث الشغب التي شهدتها البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، إن المحكمة، قضت بالسجن 10 سنوات على 3 متهمين، والسجن 3 سنوات على 3 متهمين آخرين، كما قضت ببراءة 3 متهمين في ذات القضية.

وأوضح المصدر، أن الحكم جاء بعد إعادة محاكمة المتهمين ال9، موضحا أن جميعهم سبق محاكماتهم وصدر ضدهم أحكاما بالسجن ما بين 3 إلى 15 عاما، وأُعيدت إجراءات محاكماتهم والتي انتهت بحكم اليوم.

 

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