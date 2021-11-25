قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار ميناء بيروت التي تسلمها من روسيا لم يشاهدها حتى الآن وهي موجودة بمغلف مقفل وسوف يسلمها لوزير العدل اللبناني يوم الاثنين المقبل لوجوده خارج لبنان.

جاء ذلك عقب لقاءه مساء اليوم، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر رئاسة المجلس بعين التينة، مشيرا إلى أن وزير العدل هو من يقرر الجهة التي سوف يسلمها صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار الميناء.

وأكد وزير الخارجية أنه عرض على رئيس مجلس النواب نتائج زيارته لموسكو واللقاء المطول مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مشددا على أن روسيا موقفها ممتاز مع لبنان.

وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن تفاؤله عقب لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا سيما بشأن عودة اجتماعات مجلس الوزراء.