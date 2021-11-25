 فرنسا تسجل 32 ألفا و633 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة - بوابة الشروق
الخميس 25 نوفمبر 2021 9:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تسجل 32 ألفا و633 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 9:10 ص | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 9:10 ص

سجلت فرنسا 32 ألفا و633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 81 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و586 ألفا و146 إصابة، والوفيات إلى 119 ألفا و686 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 103 ملايين و28 ألفا و188 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك