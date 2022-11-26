مرشح لوزارة المالية البرازيلية: الموازنة بحاجة إلى مراجعة وشفافية أكبر

قال فرناندو حداد أحد أبرز المرشحين المتنافسين على منصب وزير المالية في حكومة الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه يتعين على الحكومة الجديدة تحسين جودة الإنفاق العام، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف حداد في ساو باولو أثناء حضوره في إحدى المناسبات التي قال إنه يحضرها نيابة عن لولا، إنه يجب أن تكون الميزانية أكثر شفافية، ودون إلغاء دور الكونجرس فيها.

وفيما يتعلق بجانب الإيرادات، قال حداد إنه يتعين على حكومة لولا الالتزام بتنفيذ الإصلاح الضريبي في عام 2023.

وبعد خطاب حداد، قال النائب البرازيلي ألكسندر باديلا، الذي كان حاضرا في المناسبة ذاتها، ردا على سؤال للصحفيين، إن الرئيس المنتخب وحداد يعرفان كيفية الجمع بين المسؤوليتين المالية والاجتماعية.