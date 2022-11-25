 الناتو يزود أوكرانيا بأجهزة تشويش لصد هجمات المسيّرات الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الناتو يزود أوكرانيا بأجهزة تشويش لصد هجمات المسيّرات الروسية

د ب أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 2:55 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 2:55 م

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، في بروكسل، اليوم الجمعة، إن الناتو زود أوكرانيا بأجهزة تشويش للدفاع ضد هجمات المسيّرات الروسية.

وأضاف ستولتنبرج: "يقدم الحلفاء دعما عسكريا غير مسبوق"، مشيرا إلى شحنات الوقود والإمدادات الطبية ومعدات الرياح وأجهزة التشويش على المسيّرات.

وصممت أجهزة التشويش لمساعدة أوكرانيا على صد هجمات المسيّرات التي تستهدف البلاد.

ونظام الدفاع ضد المسيّرات هو جزء من أنظمة دفاع جوي أوسع قدمها الناتو لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

وقال الأمين العام للناتو إنه سيدعو إلى تقديم المزيد من المساهمات لأوكرانيا، خلال الاجتماع المقرر لوزراء خارجية الناتو الأسبوع المقبل في العاصمة الرومانية بوخارست.

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