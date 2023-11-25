القاهرة الإخبارية: مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات بدون طيار في جنوب غزة

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت، بأن «مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات بدون طيار في جنوب قطاع غزة».

وقالت في خبر عاجل لها، إن إسرائيل ستنقل 100 شاحنة مساعدات أخرى بعضها إلى شمال قطاع غزة بحلول منتصف الليل، لمواصلة الاتفاق.

وبعد تعثر في مفاوضات اليوم، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية» استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقررًا لها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري، إن «صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، اليوم السبت، ستشمل الإفراج عن 33 طفلًا و6 نساء، من السجون الإسرائيلية».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «صفقة التبادل تشمل الإفراج عن 8 أطفال و5 نساء، إضافة إلى 7 أجانب، من المحتجزين لدى حماس».

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، عبر الاتصالات المصرية والقطرية.