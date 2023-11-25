الوداد المغربي بالقوة الضاربة لمواجهة جوانينج جالاكسي بدوري الأبطال

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أعلن عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة جوانينج جالاكسي البوتسواني مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره جوانينج جالاكسي على ملعب مراكش، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الوداد لمواجهة اليوم كما يلي:

يوسف المطيع في حراسة المرمى

الدفاع: يحيى عطية الله، أمين فرحان، جمال حركاس، أيوب العملود

خط الوسط: دراوي، يحيى جبران، عبدالله حيمود، هشام بوصفيان

الهجوم: منتصر لحتيمي، شرقي البحري