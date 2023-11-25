قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، إنه بينما يشن جيش الاحتلال حرب تدمير وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن يائير ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقضي عطلة ممتعة في ميامي.

ونشر جيل عبر حسابه على «إكس»، صورة قيل إنها ليائير نتنياهو أثناء قضائه عطلة في ميامي، وفق وكالة الأناضول.

وعلق على الصورة قائلا: «بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بالتدمير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن نجله (يائير نتنياهو) يقضي عطلة ممتعة في ميامي.. هكذا هي الأوليغارشية في جميع أنحاء العالم».

وشدد على أن نتنياهو ووزراءه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وقال إن التاريخ لن ينسى أبدا من كان المسؤول والمتواطئ في استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال، داعيا العالم أن يتحرك ضد هؤلاء المرتزقة، كما وصفهم.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.​​​​​​​

وأفرجت إسرائيل الجمعة، عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 أسيرة وأسيرا قاصرا، بينما أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 13 أسيرا إسرائيليا جميعهم أطفال ونساء.