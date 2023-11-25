حماس: عدم التزام الاحتلال بالبنود والمعايير يعرض اتفاق الهدنة للخطر

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، «حرص الحركة على تنفيذ وإنجاح اتفاق الهدنة، الذي تم برعاية مصرية قطرية مشكورة ومقدرة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن الحركة ملتزمة بما جاء في الاتفاق، طالما التزم الاحتلال الإسرائيلي بتلك البنود.

ونوه أن «العدو لم يلتزم حتى اللحظة بالبنود والمعايير الواردة في اتفاق الهدنة»، مستشهدًا بالخروقات الأمنية، وإطلاق النار على أبناء شعب فلسطين في غزة، وعدد الشاحنات الإغاثة المفترض وصولها إلى شمال القطاع، والتلاعب بأسماء ومعايير الإفراج عن الأسرى.

ونوه أن عدم الالتزام بالبنود والمعايير يعرض الاتفاق للخطر، قائلًا إنهم «أبلغوا الوسطاء بتلك التجاوزات ليتحملوا مسئولياتهم».

ورحب باستمرار كل المساعي والجهود لإنهاء العدوان على أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها وأسراها، والرفع الكامل للحصار الجائر على غزة، وتمكين الشعب من ممارسة كل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتقرير مصيره بنفسه.

وقبل قليل، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إنه تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت، أنه تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.