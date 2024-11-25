 الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم - بوابة الشروق
الإثنين 25 نوفمبر 2024 8:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم

وكالات
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 8:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 8:04 ص

أفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي بالعالم، وأن أكثر من 3 ملايين طفل نزحوا داخل السودان وخارجه منذ بداية النزاع.

وأضاف التقرير أن واحدا من كل ثلاثة في السودان يعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي مما يزيد من معاناة السكان في ظل الظروف الراهنة.

وبحسب التقرير الأممي إن موجة العنف الحالية أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمرافق الأساسية مما ساهم في تفاقم أزمة النزوح.

وذكر التقرير أن أكثر من 7.4 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم بحثا عن الأمان إلى جانب 3.8 مليون نازح نتيجة الصراعات السابقة.

وحذر التقرير من تدهور النظام الصحي في البلاد مع تزايد خطر انتشار الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 20 ألف قتيل وأكثر من 11 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب في السودان، بما يجنب البلاد كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك