المسرح المتنقل لقصور الثقافة يواصل عروضه بقرى الشرقية

وصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عروض المسرح المتنقل بالمحافظات، وقدم فرع ثقافة الشرقية عددا من الفعاليات المتنوعة بقرية الغار، تضمنت محاضرة بعنوان "دور التنمية البشرية للشباب" تحدث خلالها محمد عبد المحسن، معلم بمدرسة الغار، عن دور الشباب كقوة رئيسة لتطوير المجتمعات وتحقيق أهداف لتنمية المستدامة.

كما شهدت الفعاليات تقديم باقة من الأغاني الطربية لفرقتي منيا القمح، وبلبيس للموسيقى العربية، بالإضافة إلى فقرة إنشاد لفرقة الشرقية بقيادة المايسترو أحمد صلاح، وورش فنية للأطفال تدريب محمد مصطفى، وفقرة الأراجوز التي أقيمت في ختام اليوم وسط تفاعل كبير.

من ناحية أخرى شهد مسرح قصر ثقافة الزقازيق، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة من أبناء العاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي.

حضر الحفل الكاتب أحمد سامي خاطر، المشرف على الإقليم، د.أحمد الشهاوي مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، أمينة مصطفى مدير مكتب خدمة المواطنين بالهيئة، ولفيف من المثقفين، والصحفيين وأسر الطلاب.

استهلت الفعاليات بتفقد الحضور لمعرض نادي المرأة نتاج ورشتي المكرمية والخيوط الوترية.

وفي كلمته هنأ رئيس الإقليم الطلاب المتفوقين موضحا دور التعليم في بناء مستقبل الأجيال، وتوجه بالشكر لوزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لحرصهما الدائم على تشجيع ودعم الموهوبين في شتى المجالات.

أعقب ذلك فقرة تكريم الطلاب، واختتم الاحتفالية بعرض فني لفرقة القلب الصافي للفنون الشعبية بقيادة محمد بركات.