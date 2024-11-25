تحدث المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، عن تفاصيل الحكم على المطرب الشعبي سعد الصغير بالحبس 3 سنوات بتهمة حيازة المواد المخدرة، قائلا إن الحكم ليس نهائيا وإنما أول درجة، ويحق له الاستئناف عليه حتى 40 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن سعد الصغير قدم للمحكمة بتهمة حيازة المواد المخدرة وتعاطي الترامادول، منوها أن المحكمة برأته من التهمة الثانية وهي تعاطي مخدر الترامادول.

وأشار إلى أن محكمة النقض ستنظر مرة أخرى في حكم أول درجة، وقد يتم تأييد الحكم في محكمة الاستنئاف أو تعديله إما بالبراءة أو تخفيض العقوبة.

واختتم: «العقاقير المخدرة لا تصرف إلا بروشتة طبيب معالج معتمدة ومختومة، ومن يتعاطى العقاقير لأي حالة مرضية عليه إثبات ذلك تحت إشراف الطبيب».