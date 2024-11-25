تريزيجيه أساسيا في تشكيل الريان القطري أمام برسيبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة

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أعلن يونس علي، المدير الفني للريان القطري، تشكيل فريقه لمباراة برسيبوليس الإيراني، مساء اليوم الإثنين، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتواجد الريان القطري في المركز التاسع بالمجموعة الثانية الخاصة بأندية الغرب برصيد 3 نقاط، بينما يأتي برسيبوليس في المركز العاشر ولديه نقطتين.

وجاء تشكيل الريان القطري على النحو التالي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: مراد ناجي، جوليان دي سارت، ديفيد جارسيا، عبد العزيز حاتم.

خط الوسط: محمود ترزيجيه، روجر جيديس، أندريه أمارو.

خط الهجوم: محمد سراج، عميد محاجنه، أشرف بن شرقي.