سجن روسي 14 عاما لاتهامه بإرسال فيديو لمعدات عسكرية مشحونة إلى أوكرانيا

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أدين رجل روسي وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما اليوم الاثنين، على خلفية إدانته بالخيانة العظمى بسبب مقطع فيديو أرسله إلى أجهزة الأمن الأوكرانية، وهو الأحدث في سلسلة من قضايا التجسس المتعلقة بالصراع.

وقالت محكمة فولجوجراد الجزئية إن نيكيتا جورافيل كان "على خلاف مع النهج السياسي للاتحاد الروسي" وإنه تورط في مراسلات مع ممثل لأجهزة الأمن الأوكرانية عبر شبكة الإنترنت ونفذ له مهام خاصة، دون الكشف عن تفاصيل تلك المهام.

ويقضي جورافيل بالفعل حكما بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف العام صدر بحقه في فبراير الماضي ، لقيامه بإحراق مصحف أمام مسجد .

وقال ممثلو الادعاء إن جورافيل صور حمولة قطار من المعدات العسكرية والطائرات الحربية في عام 2023 وأرسل مقطع الفيديو إلى ممثل وكالة الأمن الأوكرانية.

وقال نشطاء حقوقيون إن جورافيل سجين سياسي تعرض للضرب أثناء احتجازه.

وأثناء احتجازه على ذمة لمحاكمة قبل صدور الحكم عليه الأول، تعرض جورافيل للضرب على يد نجل رمضان قديروف - 15 عاما، وهو نجل الزعيم القوي الذي عينه الكرملين لمنطقة الشيشان ذات الأغلبية المسلمة.

ونشر قديروف الأب الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وأشاد بنجله ، ما تسبب في غضب شعبي.

وارتفعت حالات الخيانة والتجسس بشكل كبير بعد أن أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته لغزو أوكرانيا في فبراير 2022.

واستهدفت الحالات مجموعة واسعة من المشتبه بهم، من منتقدي الكرملين والصحفيين المستقلين إلى العلماء، ما لفت انتباه منظمات حقوق الإنسان.