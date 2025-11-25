 كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا في أعقاب تسجيل الحالة السادسة بمرض حمى الخنازير - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:46 ص القاهرة
كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا في أعقاب تسجيل الحالة السادسة بمرض حمى الخنازير

سول - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 10:23 ص

أصدرت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية تحذيرا اليوم الثلاثاء، مطالبة بتعزيز إجراءات الحجر لمواجهة مرض حمى الخنازير الأفريقية، وذلك بعدما سجلت البلاد سادس حالة إصابة خلال العام الجاري.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن أحدث حالة تم تسجيلها في مزرعة للخنازير في مدينة دانجين في إقليم ساوث تشونغتشونغ، التي تضم 463 خنزيرا، حسبما قال مسؤولون من مقر إدارة الكوارث المركزي.

وبعد تسجيل أحدث حالات الإصابة، أصدر مقر إدارة الكوارث المركزي تحذيرا من أعلى مستوى في أنحاء البلاد لمنع تفشي المرض بصورة أكبر.

